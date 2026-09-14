Воронежский бизнесмен Арапов обжаловал в кассации семилетний срок за растрату

Кассационную жалобу на решения первой и второй инстанций по своему делу о мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) подал воронежский бизнесмен Леонид Арапов. Информация об этом отражена в картотеке Пресненского райсуда. Он в июле 2025 года приговорил предпринимателя к семи годам колонии общего режима. В марте 2026 года Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты и сократил срок на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во Второй кассационный суд общей юрисдикции кассационная жалоба пока не поступила.

Уголовное дело рассматривалось в Пресненском райсуде с июля 2024 года. Судя по материалам судебных решений о заключении бизнесмена под домашний арест, ему вменялось хищение средств у компании, в которой он выполнял обязанности генерального директора. В ноябре 2024 года рассмотрение дела приостанавливали из-за того, что фигурант заключил контракт на военную службу, однако на СВО он так и не ушел, поэтому процесс возобновили.

В июле 2025 года Пресненский райсуд также удовлетворил гражданские иски к Леониду Арапову на 302,4 млн руб. в сумме. Их подавали ранее подконтрольное ему воронежское ООО «АВА-трейд» (48,1 млн и 199,9 млн) и АО «Русский алюминий» (54,4 млн руб.). В марте 2026 года Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу адвоката бизнесмена и исключил из его приговора формулировку «группой лиц по предварительному сговору» в части растраты.

С апреля 2023 года Леонид Арапов находится в процессе банкротства, сейчас в отношении него введена процедура реализации имущества. Согласно протоколу последнего собрания кредиторов, всего в реестр требований включены долги на 874,9 млн руб. Большую часть из них заявил алюминиевый завод «АВА-трейд» — 754,2 млн руб. На том же собрании было решено продать единственное жилье должника за 29,7 млн руб. После утверждения соответствующего положения судом актив будет предложен к реализации.

О том, с чего начались финансовые трудности Леонида Арапова,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова