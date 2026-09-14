В Петербурге отправили под стражу обвиняемого в убийстве матери

Кировский районный суд Петербурга заключил под стражу Алексея Суслова, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2026 года

Фото: Официальный канал ГСУ СК РФ по СПб Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2026 года

Фото: Официальный канал ГСУ СК РФ по СПб

По версии следствия, не позднее 10 сентября Суслов находился в квартире дома №124 на Ленинском проспекте вместе с матерью. На почве личных неприязненных отношений он, как полагает следствие, нанес женщине кухонным ножом пять ударов в область шеи. Она скончалась на месте.

После этого Суслов, по данным следствия, поместил тело матери в морозильную камеру, замыл следы крови на диване, постирал одежду и белье, находившиеся на месте преступления, а также выбросил нож в мусорный контейнер. Затем он уехал из Петербурга в Великий Новгород. 10 сентября мужчину задержали и предъявили ему обвинение.

Ранее сообщалось, что вечером 9 сентября мужчина обратился к патрульному наряду Росгвардии и заявил, что во время ссоры убил мать в квартире на Ленинском проспекте. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело женщины в морозильной камере. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.

Следствие также указало, что Суслов ранее привлекался к уголовной ответственности, официально не работает и не имеет постоянного источника дохода. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2026 года.

Как узнал «Ъ Северо-Запад», конфликт вспыхнул из-за опасения, что погибшая обнаружит недостачу денег, которые подозреваемый потратил на игровые ставки. Подробнее — в материале «Долг закрыт ножом».

Карина Дроздецкая