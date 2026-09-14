В Калининграде суд отменил регистрацию кандидата от «Новых людей»

Ленинградский районный суд Калининграда отменил регистрацию Владимира Мигуленко, кандидата от партии «Новые люди» на выборах в городской совет. Основанием стали нарушения при размещении агитационных материалов, следует из материалов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основанием стали нарушения при размещении агитационных материалов

Фото: vk.ru / id793262291 Основанием стали нарушения при размещении агитационных материалов

Фото: vk.ru / id793262291

Иск подала соперница господина Мигуленко по округу №13 Виктория Карева от партии «Коммунисты России». Она указала на видеоролик ко Дню знаний, опубликованный кандидатом во «ВКонтакте». В ролике были показаны школьники, а в финале — агитационная заставка с фотографией кандидата Мигуленко, логотипом «Новых людей» и призывом «Сделай выбор».

Суд пришел к выводу, что публикация имела агитационный характер. При этом, как установил суд, кандидат не получил права на использование фонограммы песни «Чему учат в школе?». Также истец указала на отсутствие согласия законных представителей детей на использование их изображений и нарушения при оформлении агитационного материала.

Господин Мигуленко настаивал, что ролик не являлся агитацией, поскольку не содержал призыва голосовать. По его словам, видео было скачано из открытого доступа в интернете. Суд с этой позицией не согласился и отменил регистрацию кандидата.

Карина Дроздецкая