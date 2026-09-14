Politico: постпреды ЕС не согласовали продление санкций против России

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) пока не смогли согласовать продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает завтра. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, послы ЕС соберутся позднее сегодня, чтобы продолжить обсуждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

Словакия хочет вывести из санкционного списка основателя холдинга USM Алишера Усманова и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Исключение господина Усманова из реестра, по данным СМИ, поддерживают Франция, а также Хорватия и Италия. Однако большинство других стран «не желали рассматривать вопрос об исключении кого-либо» из санкционных списков, утверждает Politico. Также ведется дискуссия о том, продлевать ли ограничения на шесть месяцев, как это делалось с 2014 года, либо сразу на год.

В июле ЕС принял 21-й пакет санкций, который ввел ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли. Сейчас страны Европы готовят санкции еще против 1600 физлиц и компаний из России. По данным Bloomberg, в ЕС также обсудят новые визовые ограничения для россиян.