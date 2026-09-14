День и ночь спорта в «Охта Парке»

Фестиваль «День и ночь спорта», прошедший на всесезонном курорте «Охта Парк» 12 сентября, объединил более тысячи человек.

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Утром прошли бесплатные тренировки, мастер-классы, показательные выступления и соревнования более чем по 100 спортивным направлениям. Участники праздника занимались теннисом и паделом, велоактивностями, йогой, танцами, функциональными тренировками, пилатесом, капоэйрой, гвоздехождением, бейсболом и творческими мастер-классами. В этом году в рамках фестиваля впервые состоялся забег «Охтинская четвертинка» на трех дистанциях: 1250 м, 5,25 км и 10,5 км. К забегу присоединились спортсмены с разным уровнем подготовки и дети от 10 лет.

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«Наша социальная миссия — делать спорт доступным каждому. Уже более 20 тыс. человек смогли присоединиться к бесплатным программам курорта, а теперь, при поддержке благотворительного фонда "Охта Парк", мы сможем принять еще больше участников»,— рассказал Геннадий Мусиенко, управляющий партнер и генеральный директор курорта «Охта Парк».

Отдельной частью программы стала официальная церемония, посвященная социальным спортивным инициативам курорта. На ней отметили достижения особенных спортсменов, поблагодарили ветеранов горнолыжного спорта и вручили первые сертификаты на участие в социальных программах предстоящего зимнего сезона. Ежегодно курорт проводит бесплатные тренировки и программы спортивной реабилитации для сотен спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, профессиональные и любительские соревнования, дни спорта для школьников на катке.

Фестиваль продолжил системную работу «Охта Парка» по развитию доступной спортивной инфраструктуры. На территории курорта круглый год работают объекты, которыми могут бесплатно пользоваться жители и гости региона: легкоатлетический стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, памп-трек, волейбольная, баскетбольная и воркаут-площадки, прогулочные и веломаршруты, а в зимний сезон — трасса для беговых лыж.

Фестиваль «День и ночь спорта» состоялся при поддержке благотворительного фонда «Охта Парк» и стал частью долгосрочной программы курорта по развитию доступного спорта и популяризации активного образа жизни.

Ангелина Гуляева