Путин выступил с видеообращением для гостей Международного фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением для гостей и посетителей Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге, сообщил в своих соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В этом году вы собрались в столице Урала Екатеринбурге — городе, где встречаются Европа и Азия, а история живет буквально в каждом камне. На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь — в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, — молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», — отметил президент.

Владимир Путин отметил, что у молодого поколения все получится: «Это ваше время», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что более 6,5 тыс. участников уже прибыли на МФМ. Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко также посетил Международный фестиваль молодежи.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет.