Сергей Кириенко прибыл в Екатеринбург на Международный фестиваль молодежи

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Международный фестиваль молодежи, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам главы региона, Сергей Кириенко и полпред в УрФО Артем Жога прошли основные маршруты Города молодежи. «Масштабно, интересно, познавательно, ребята-участники события – очень позитивные и открытые. Второй день фестиваля проходит отлично», — отметил губернатор.

Ранее Сергей Кириенко прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург, оценив подготовку города к фестивалю молодежи.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. На данный момент в город уже приехало более 6,5 тыс. гостей.