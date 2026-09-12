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В Екатеринбург приехали 6,5 тыс. участников Международного фестиваля молодежи

Более 6,5 тыс. участников уже прибыли в Екатеринбург на Международный фестиваль молодежи (МФМ), сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Волонтеры — главные помощники МФМ–2026. Они встречают делегации, подсказывают, где что находится, поддерживают, когда нужно», — рассказали в ДИПе.

Напомним, в этом году Международный фестиваль начал работу под девизом «Следуй за мечтой». Вчера, 11 сентября, прибыли первые гости из 47 стран мира. Фестиваль проходит в Новокольцовском районе — на площадках «Екатеринбург-Экспо», СУНЦ и кампуса УрФУ, а также в парке Маяковского и в Историческом сквере.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

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