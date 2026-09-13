«Зенит» разогнал тучи

ФК «Зенит» одержал победу в чемпионате России по футболу, обыграв на «Газпром Арене» московский «Локомотив» со счетом 2:1. По ходу матча команда из Петербурга уступала 0:1, но быстрый гол во втором тайме и удачные замены, сделанные тренерским штабом, позволили ей добиться успеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый удар в створ нанес Максим Глушенков (слева) в конце первого тайма

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Первый удар в створ нанес Максим Глушенков (слева) в конце первого тайма

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

После поражения в предыдущем туре от ЦСКА — обидного и отчасти несправедливого из-за судейских решений (это признала даже экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза) — болельщики петербуржцев недоумевали, какой предстанет команда во встрече с «Локомотивом». Как никогда много было разговоров о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера. Правы были те, кто предрекал сложную игру — такую же, как с ЦСКА.

«Локо» мало того что одержал первую победу в предыдущем туре (над «Балтикой» в Калининграде), так еще получил подкрепление на финише трансферной кампании в лице Андрея Мостового, который перешел в московский клуб на правах аренды. Именно он забил единственный гол в матче с «Балтикой». Обычно игрока, ярко проявившего себя, ставят в состав на следующий матч. Но против «Зенита» Мостовой с первых минут не вышел: говорят, это было связано с договоренностями между клубами. Появился экс форвард «Зенита» на поле ближе к концу матча, когда счет уже был 2:1 в пользу петербуржцев, и ничем помочь своей команде не смог.

Начало встречи выдалось для сине-бело-голубых не только сложным, но и неудачным. Сперва судьи не назначили пенальти за то, что мяч попал в руку игроку «Локомотива» в его штрафной — как потом объяснили, потому что там шла борьба. Затем соперник открыл счет благодаря нападающему Александру Руденко, неотразимо пробившему в дальний угол. Этому предшествовал грубый подкат футболиста «Локомотива» в центре поля против Вильмара Барриоса, но судьи не разглядели нарушения правил даже на повторах.

«Зенит» давил, атаковал, однако мало бил по воротам. Первый удар в створ нанес Максим Глушенков в конце первого тайма. Он же взял на себя игру на подступах к штрафной в начале второго, когда принял мяч, отскочивший после подачи со «стандарта», и эта активность привела к тому, что Нуралы Алип паснул в сторону другого защитника «Зенита» Кевина Андраде, а тот замкнул атаку.

Все эти 47 минут «Зенит» владел территориальным преимуществом, но не переигрывал гостей. Очень мало было у петербуржцев комбинаций и острых ходов перед штрафной. Гол, пропущенный москвичами сразу после возобновления игры, сбил им дыхание. В какой-то момент они потеряли уверенность, но сине-бело-голубые не сумели этим воспользоваться. Хотя надо было «добивать» соперника, как случается в боксе, когда кто-то отправляет другого в нокдаун.

Пришлось тренерскому штабу «Зенита» производить в середине второго тайма замены. Они дали игре новое качество. Практически сразу вступивший в игру Педро отдал головой в середине поля пас на ход Луису Энрике, и тот, убежав от защитника, переиграл вратаря «Локо». Хозяевам оставалось только хорошо сыграть в обороне оставшиеся 20 минут, что они и сделали.

Этой победой «Зенит» разогнал над собой тучи, но его игра не убедила в том, что команда выходит на свою «проектную мощность». Такое ощущение, что ей нужна подготовительная работа, чтобы адаптировать всех новичков, пришедших в летнее трансферное окно, и предстать перед болельщиками в лучшем виде. Эта возможность у «Зенита» появится, когда в чемпионате начнется трехнедельный перерыв, вызванный матчами сборных. До него — 16 сентября — петербуржцам еще предстоит сыграть с «Балтикой» в Калининграде. Пока они отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка — южане свой матч в 8-м туре чемпионата России проведут в воскресенье.

Кирилл Легков