Песков ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным на самите G20

Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет встретиться с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова господина Зеленского о желании провести двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Майами.

«Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву»,— прокомментировал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Кремль неоднократно говорил о готовности принять президента Украины в Москве. Портал Axios в августе сообщал, что глава ЦРУ предложил провести совместную встречу президентов США, России и Украины. Президент США Дональд Трамп называл взаимную неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским главной проблемой для урегулирования военного конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Украина еще повоюет».