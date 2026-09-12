Песков ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным на самите G20
Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет встретиться с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова господина Зеленского о желании провести двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Майами.
«Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву»,— прокомментировал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Кремль неоднократно говорил о готовности принять президента Украины в Москве. Портал Axios в августе сообщал, что глава ЦРУ предложил провести совместную встречу президентов США, России и Украины. Президент США Дональд Трамп называл взаимную неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским главной проблемой для урегулирования военного конфликта.
Подробности — в материале «Ъ» «Украина еще повоюет».
В кремлевской логике личная встреча президентов не заменяет подготовку договоренностей: сначала должны пройти сложные переговоры на экспертном уровне, а саммит нужен для их финализации. Поэтому предложение о встрече связано не только с местом, но и с условием предварительно согласовать круг вопросов и сократить разногласия.
Такая схема обсуждалась еще в 2021 году. Тогда Владимир Путин соглашался принять Владимира Зеленского в Москве для разговора о российско-украинских отношениях, но не о Донбассе; ранее Кремль также говорил о необходимости сначала подготовить встречу через переговоры администраций. В сентябре 2025 года Зеленский трактовал приглашение в Москву как признак нежелания Кремля проводить встречу, то есть одна и та же конструкция воспринималась сторонами противоположно.