Песков: если Зеленский готов говорить серьезно, его примут в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, где его примут, если он готов говорить ответственно и серьезно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено»,— сказал представитель Кремля на брифинге.
Так он прокомментировал заявление о том, что Владимир Зеленский готов был провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G7 во Франции, который проходит 7 июня. На вопрос журналистов, было ли российскому президенту направлено приглашение по официальным каналам, Дмитрий Песков ответил: «Конечно же, не было».
Владимир Путин впервые предложил украинскому лидеру встретиться в российской столице в 2025 году. Владимир Зеленский тогда заявил, что, судя по этому предложению, Россия к встрече не готова, и предлагал встретиться на нейтральной территории. Кремль настаивал, что контакты лидеров возможны в российской столице.
Предложение Владимира Путина о встрече с Владимиром Зеленским в Москве в 2025 году является частью обширного переговорного процесса между Россией и Украиной, а также другими сторонами. До появления этого предложения уже проходили различные раунды переговоров в разных форматах: российско-американском, российско-украинском и трёхстороннем, включая участие представителей США в Абу-Даби, а также встречи в Женеве. В марте 2022 года между российской и украинской сторонами уже шли переговоры, и тогда существовал шанс для достижения политического решения.
Украина, со своей стороны, настаивала на прямых переговорах с Россией на высшем уровне, считая их ключевым условием для прогресса в территориальном вопросе. Однако Зеленский предлагал встретиться на нейтральной территории, тогда как Россия, в частности, через Дмитрия Пескова, настаивала на Москве как месте проведения таких переговоров. Позиции сторон по ключевым вопросам, таким как территориальная целостность и условия прекращения огня, кардинально расходятся.