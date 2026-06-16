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Песков: если Зеленский готов говорить серьезно, его примут в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, где его примут, если он готов говорить ответственно и серьезно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено»,— сказал представитель Кремля на брифинге.

Так он прокомментировал заявление о том, что Владимир Зеленский готов был провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G7 во Франции, который проходит 7 июня. На вопрос журналистов, было ли российскому президенту направлено приглашение по официальным каналам, Дмитрий Песков ответил: «Конечно же, не было».

Владимир Путин впервые предложил украинскому лидеру встретиться в российской столице в 2025 году. Владимир Зеленский тогда заявил, что, судя по этому предложению, Россия к встрече не готова, и предлагал встретиться на нейтральной территории. Кремль настаивал, что контакты лидеров возможны в российской столице.

Лусине Баласян

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предложение Владимира Путина о встрече с Владимиром Зеленским в Москве в 2025 году является частью обширного переговорного процесса между Россией и Украиной, а также другими сторонами. До появления этого предложения уже проходили различные раунды переговоров в разных форматах: российско-американском, российско-украинском и трёхстороннем, включая участие представителей США в Абу-Даби, а также встречи в Женеве. В марте 2022 года между российской и украинской сторонами уже шли переговоры, и тогда существовал шанс для достижения политического решения.

Украина, со своей стороны, настаивала на прямых переговорах с Россией на высшем уровне, считая их ключевым условием для прогресса в территориальном вопросе. Однако Зеленский предлагал встретиться на нейтральной территории, тогда как Россия, в частности, через Дмитрия Пескова, настаивала на Москве как месте проведения таких переговоров. Позиции сторон по ключевым вопросам, таким как территориальная целостность и условия прекращения огня, кардинально расходятся.

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