Песков: если Зеленский готов говорить серьезно, его примут в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, где его примут, если он готов говорить ответственно и серьезно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено»,— сказал представитель Кремля на брифинге.

Так он прокомментировал заявление о том, что Владимир Зеленский готов был провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G7 во Франции, который проходит 7 июня. На вопрос журналистов, было ли российскому президенту направлено приглашение по официальным каналам, Дмитрий Песков ответил: «Конечно же, не было».

Владимир Путин впервые предложил украинскому лидеру встретиться в российской столице в 2025 году. Владимир Зеленский тогда заявил, что, судя по этому предложению, Россия к встрече не готова, и предлагал встретиться на нейтральной территории. Кремль настаивал, что контакты лидеров возможны в российской столице.

Лусине Баласян