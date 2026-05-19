Politico: в ЕС предложили продлевать антироссийские санкции сразу на год вперед

Лидеры европейских стран на предстоящем саммите ЕС рассмотрят возможность продления антироссийских санкций на год, а не на полгода. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, знакомых с ходом обсуждения.

Собеседники издания заявили, что идея направлена на укрепление политической и правовой надежности санкционного режима в отношении России. Так, утверждение пакета санкций требует единогласного решения всех стран-участниц, и европейские дипломаты каждые полгода сталкиваются с риском непринятия санкций политиками отдельных стран. Также продление санкций сразу на год вперед позволит снизить административную нагрузку на Брюссель.

По словам источников Bloomberg, обсуждение инициативы началось после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии, прежде политик последовательно блокировал любые подобные процессы. Дипломаты надеются, что премьеры Словакии и Чехии, часто разделявшие позицию господина Орбана в отношении России, теперь будут «более сговорчивыми».

11 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала о подготовке 21-го пакета санкций в отношении России. Меры, как ожидается, затронут военно-промышленный комплекс и «теневой флот».