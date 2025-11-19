Усманов выиграл суд в ФРГ по ключевому основанию для санкций против его сестры

Основатель холдинга USM Алишер Усманов выиграл суд у гражданина ФРГ, пост которого стал основанием для санкций против сестры бизнесмена Саодат Нарзиевой. Земельный суд Гамбурга признал незаконным пост в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена), в котором утверждалось, что господин Усманов использовал сестру для сокрытия счетов в швейцарском Credit Suisse. Сейчас пост удален. Если ответчик вновь распространит информацию из поста, ему грозит штраф в €250 тыс. или административный арест до полугода за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности.

«Суд в очередной раз подтвердил, что санкционные обвинения в адрес Алишера Усманова и его родственников не подкреплены никакими фактами. Санкции и репутация не должны зависеть от журналистских ошибок,— сообщил “Ъ” юрист бизнесмена Йоахим Штайнхёфель.— Решение гамбургского суда вкупе с тем, что ранее госпожу Нарзиеву из своего санкционного списка вывел Совет ЕС, означает, что санкции против нее были введены на ложных основаниях и должны быть сняты во всех юрисдикциях, где они еще сохранены»

Саодат Нарзиева была включена в санкционные списки ЕС и Великобритании в апреле 2022 года. Основанием для этого стали утверждения журналистов-расследователей о том, что господин Усманов якобы передал ей «значительные активы». Представители Усманова и Нарзиевой опровергли эти утверждения. В сентябре 2022 года Совет ЕС исключил Саодат Нарзиева из санкционного списка. Санкции Великобритании против нее остаются в силе.

В период 2023-2025 годов десятки европейских СМИ признали, что не могут доказать свои утверждения в отношении Алишера Усманова и его родственников. Авторы публикаций приняли на себя письменные обязательства прекратить их распространение. Представители господина Усманова получили 15 судебных актов и 86 заявлений о прекращении противоправных действий от медиа-ресурсов по всему миру. Сотни некорректных статей и ссылок были удалены. В более чем тысячу публикаций внесены корректировки.