Сергей Кириенко оценил подготовку Екатеринбурга к фестивалю молодежи

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал с рабочей поездкой в Екатеринбург. Он проверил готовность ключевых площадок Международного фестиваля молодежи и провел совещание, посвященное событию. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

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В совещании приняли участие представители федеральных и региональных ведомств, профильных служб и бизнеса. По словам губернатора Дениса Паслера, для гостей фестиваля подготовили около 650 мероприятий, на площадках выступят порядка двух тысяч артистов.

«Разработана масштабная программа: от работы креативных лабораторий и мастерских в сферах цифровизации и ИТ, науки и образования, лекций известных спикеров до площадок творчества и спорта. Отдельный блок будет посвящен культурным и национальным традициям. Большое количество мероприятий готовится во взаимодействии с "Движением Первых"»,— сказал Денис Паслер.

На площадке фестиваля его участники смогут примерить на себя роль настоящих дипломатов, а также принять участие в антифейк-чемпионате и Кубке нейроконтента. Для гостей организуют литературную ярмарку и гастрономическое пространство «Вкусы мира» с мастер-классами по приготовлению национальных блюд. Ежедневно в рамках фестиваля будут проводиться различные спортивные мероприятия — от мини-футбола и настольного тенниса до лапты, городков и зарядок с чемпионами.

Отдельный блок позволит познакомиться с культурой стран-участниц. В Екатеринбурге представят спектакль Гуандунского театра кукол, бразильскую барабанную практику, латиноамериканский танцевальный марафон, японско-китайское иммерсивное шоу «Дракон спасает льва», парад традиционных азиатских драконов и музыкальную программу «Сказки и музыка Ближнего Востока» и многое другое.

«В дни проведения Международного фестиваля молодежи к этому событию будет приковано и внимание всей страны, и с учетом количества стран-участников — всего мира. Вопреки всем разговорам о санкциях мы видим, что фестиваль соберет даже большее количество стран, чем было в 2018 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Поэтому провести событие необходимо на самом высоком уровне»,— подчеркнул Сергей Кириенко.

Для жителей Свердловской области предусмотрена специальная программа «Горожане». Она даст возможность посетить площадки фестиваля и стать частью международного события. На сегодняшний день для участия в проекте зарегистрировались более семи тысяч человек.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Ранее сообщалось, что власти Свердловской области введут специальные меры безопасности в районе проведения Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева