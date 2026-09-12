Ленинградская «Плаза групп» предложила 223,5 млн рублей за национализированную «Ланту»

Ленинградское АО «Плаза групп» стало единственным участником торгов по продаже 100% долей национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта». Компания предложила за актив 223,5 млн рублей при начальной цене 438,2 млн рублей. Результаты торгов обжалованы в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), следует из информации в ГИС «Торги».

Жалобу подал заявитель, чье наименование в опубликованных материалах не раскрывается. Он оспаривает действия или бездействие организатора торгов — Банка ПСБ — при проведении продажи.

В документе также указано, что банк не вправе заключать договор по итогам торгов до принятия ФАС решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением этого требования, является ничтожным.

АО «Плаза групп», по данным Rusprofile, зарегистрировано в марте 2024 года в городе Новоселье Ленинградской области. Основным видом деятельности компании указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Гендиректором и учредителем является Мария Акацкая.

В 2024–2025 годах компания не получала выручки. По итогам 2025 года ее убыток составил 175 тыс. рублей, в 2024-м — 4 тыс. рублей.

Подробнее о национализации «Ланты» — в материале «Удар по национализации персонализацией».

Матвей Николаев