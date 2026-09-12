Индонезия призвала БРИКС расширить расчеты в нацвалютах
Глава Банка Индонезии Дестри Дамаянти считает, что странам БРИКС нужно активнее использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Она также призвала развивать трансграничные платежи для защиты экономик от геополитических рисков.
«Индонезия видит стратегическую возможность для БРИКС превратить различные вызовы в общую устойчивость, укрепляя практическое сотрудничество, в том числе расчеты в национальных валютах и взаимосвязанность трансграничных платежных систем»,— пояснила госпожа Дамаянти на встрече министров финансов и глав центробанков стран БРИКС (цитата по «РИА Новости»).
Индонезия в июне говорила о планах расширить использование нацвалют в торговле с Россией. В Нью-Дели 12 и 13 сентября проходит саммит БРИКС. Накануне в Индию для участия в мероприятии прилетел президент России Владимир Путин. Он призвал подключать больше участников к работе Нового банка развития БРИКС. Господин Путин еще в 2023 году поручил правительству нарастить торговлю в национальных валютах с «дружественными» странами.
Подробности — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».
Практически расширение расчетов в нацвалютах требует не только договоренностей о валюте счета, но и общей платежной инфраструктуры. В рамках плана BRICS Bridge предполагались почти мгновенные расчеты с минимальными издержками при сохранении для импортеров и экспортеров привычных каналов взаиморасчетов. Сокращать число посредников также призваны цифровые валюты и связанные с ними платежные решения: для компаний это должно означать более быстрые и предсказуемые трансграничные платежи.
Такая схема не устраняет валютный риск. Из-за волатильности рубля и других валют прямые расчеты требуют валютной оговорки, а фиксация курса через кросс-курсы пока остается необходимой. Кроме того, при двусторонних расчетах трудно поддерживать баланс, если внешняя торговля стран сильно различается.
Расширение системы ограничивает и зависимость банков от внешних рынков: банки и корпорации ряда стран БРИКС чувствительны к вторичным санкциям, поэтому даже дружественные России государства иногда блокируют расчеты с российскими поставщиками и экспортерами. Следовательно, платежная связка может дать альтернативный маршрут, но сама по себе не гарантирует свободного проведения всех операций.