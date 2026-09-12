Индонезия призвала БРИКС расширить расчеты в нацвалютах

Глава Банка Индонезии Дестри Дамаянти считает, что странам БРИКС нужно активнее использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Она также призвала развивать трансграничные платежи для защиты экономик от геополитических рисков.

«Индонезия видит стратегическую возможность для БРИКС превратить различные вызовы в общую устойчивость, укрепляя практическое сотрудничество, в том числе расчеты в национальных валютах и взаимосвязанность трансграничных платежных систем»,— пояснила госпожа Дамаянти на встрече министров финансов и глав центробанков стран БРИКС (цитата по «РИА Новости»).

Индонезия в июне говорила о планах расширить использование нацвалют в торговле с Россией. В Нью-Дели 12 и 13 сентября проходит саммит БРИКС. Накануне в Индию для участия в мероприятии прилетел президент России Владимир Путин. Он призвал подключать больше участников к работе Нового банка развития БРИКС. Господин Путин еще в 2023 году поручил правительству нарастить торговлю в национальных валютах с «дружественными» странами.

Подробности — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».