Владимир Путин посетил саммит БРИКС в Нью-Дели

11 сентября президент России Владимир Путин провел в Нью-Дели. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает всю правду про робота Грина, про то, как молчит про итоговую резолюцию БРИКС Сергей Лавров, про тайные пружины двусторонних переговоров и про то, кто должен в конце концов посадить деревья.

Утром на выставке «Иннопром. Индия» в Нью-Дели, где представлены крупнейшие российские компании («Русал», «Ростех», «Росатом»...), человеческое присутствие фиксировалось только на стенде «Сбера» (и то все ждали танцующего робота Грина).

Причем тревожно осматривался здесь и первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Но отчего же он так осматривался? Похоже, до последнего сомневался, что все сложится.

Ведь, по информации “Ъ”, путь Грина на «Иннопром» был тернист. Он же на литийионных аккумуляторах, которые не поощряются ко въезду в Индию. Не сразу, но удалось все же его затащить в Нью-Дели, и спасибо тем индийцам, про которых вслух и не скажешь.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия»