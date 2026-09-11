Владимир Путин посетил саммит БРИКС в Нью-Дели
11 сентября президент России Владимир Путин провел в Нью-Дели. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает всю правду про робота Грина, про то, как молчит про итоговую резолюцию БРИКС Сергей Лавров, про тайные пружины двусторонних переговоров и про то, кто должен в конце концов посадить деревья.
Утром на выставке «Иннопром. Индия» в Нью-Дели, где представлены крупнейшие российские компании («Русал», «Ростех», «Росатом»...), человеческое присутствие фиксировалось только на стенде «Сбера» (и то все ждали танцующего робота Грина).
Причем тревожно осматривался здесь и первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Но отчего же он так осматривался? Похоже, до последнего сомневался, что все сложится.
Ведь, по информации “Ъ”, путь Грина на «Иннопром» был тернист. Он же на литийионных аккумуляторах, которые не поощряются ко въезду в Индию. Не сразу, но удалось все же его затащить в Нью-Дели, и спасибо тем индийцам, про которых вслух и не скажешь.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия»
К саммиту 2026 года БРИКС вырос до 11 стран-членов и 10 стран-партнеров, на долю которых приходится порядка 40% мирового ВВП и почти половина населения мира. Взаимозависимость и необходимость учитывать интересы всех участников могут замедлять принятие решений, но при этом открывают двери для дипломатии и выводят ее на новый уровень.
Российско-индийский трек опирался на заранее согласованную экономическую повестку. В декабре 2025 года по итогам переговоров в Нью-Дели страны согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года и обозначили возможность увеличить товарооборот до $100 млрд. Доля расчетов в национальных валютах достигла 96%, параллельно ведется работа над созданием зоны свободной торговли Индии с ЕАЭС. Россия также заявляла о готовности оказывать Индии содействие в период ее председательства в БРИКС.