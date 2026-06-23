Индонезия хочет расширить использование нацвалют в торговле с Россией

Индонезия и Россия движутся в сторону расширения использования нацвалют во взаимной торговле, заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита. По его словам, переход на нацвалюты способствует снижению рисков финансового давления.

«Мы уже начали двигаться в сторону того, чтобы торговля между Россией и Индонезией могла использовать местные валюты или нашу индонезийскую схему Local Currency Settlement»,— рассказал господин Картасасмита в интервью «РИА Новости».

Как считает министр, расширение расчетов в нацвалютах «может придать дополнительный импульс» двусторонним отношениям. Он отметил, что сотрудничество стран «должно быть сбалансированным, взаимовыгодным и основанным на национальных интересах каждой стороны».

Посол России в Индонезии Сергей Толченов в январе 2025 года сообщил о начале диалога между Джакартой и Москвой о возможности использования нацвалют в торговых расчетах. Президент России Владимир Путин говорил, что странам БРИКС приходится искать альтернативы доллару, так как с американской валютой «не дают работать».