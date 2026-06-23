Индонезия хочет расширить использование нацвалют в торговле с Россией
Индонезия и Россия движутся в сторону расширения использования нацвалют во взаимной торговле, заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита. По его словам, переход на нацвалюты способствует снижению рисков финансового давления.
«Мы уже начали двигаться в сторону того, чтобы торговля между Россией и Индонезией могла использовать местные валюты или нашу индонезийскую схему Local Currency Settlement»,— рассказал господин Картасасмита в интервью «РИА Новости».
Как считает министр, расширение расчетов в нацвалютах «может придать дополнительный импульс» двусторонним отношениям. Он отметил, что сотрудничество стран «должно быть сбалансированным, взаимовыгодным и основанным на национальных интересах каждой стороны».
Посол России в Индонезии Сергей Толченов в январе 2025 года сообщил о начале диалога между Джакартой и Москвой о возможности использования нацвалют в торговых расчетах. Президент России Владимир Путин говорил, что странам БРИКС приходится искать альтернативы доллару, так как с американской валютой «не дают работать».
Индонезия стремится к расширению сотрудничества с Россией по ряду направлений, рассматривая ее как стратегического партнера. На фоне продолжающихся переговоров об использовании национальных валют в двусторонней торговле, Индонезия присоединилась к БРИКС в 2025 году, что, по мнению посла России Сергея Толченова, должно помочь в решении вопросов, связанных с расчетами.
Помимо финансовых вопросов, страны активно развивают сотрудничество в других сферах. Промышленный экспорт из России в Индонезию по прогнозам увеличится на 30%, а экспорт агропромышленной продукции — в полтора раза. Также активно обсуждается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, которое предполагает постепенное обнуление пошлин на широкий спектр товаров и направлено на диверсификацию торговли в Юго-Восточной Азии.