Квартиры замаячили на «Горизонте»

В начале декабря краевой суд рассмотрит две апелляционные жалобы сочинского застройщика «Альбатрос», спорящего за апартаменты с более тысячей дольщиков (886 договоров, 1057 дольщиков). При этом, кто на этих процессах будет представлять девелопера пока неизвестно. Осужденный по мошеннической статье учредитель компании находится в международном розыске, а его директор арестован по четвертому уголовному делу.

Краснодарский краевой суд 2 декабря приступит к рассмотрению апелляционной жалобы сочинской компании–застройщика ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"» к дольщикам по 886 договорам долевого участия (ДДУ) в строительстве 15-этажного апарт-отеля «Горизонт» на улице Просвещения, 24. А 11 декабря краевая инстанция планирует рассмотреть апелляционную жалобу того же девелопера на решение Центрального районного суда Сочи, через которое департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края обязал фирму в течение двух месяцев с даты вступления в силу решения суда передать апартаменты 1057 дольщикам. Сведения об этом размещены в картотеке инстанции.

Компания «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"» принадлежит Анзору Пруидзе, который ранее трижды был осужден за мошенничество, связанное с продажей построенных апартаментов в Сочи. Сейчас он, как и назначенный им директор, являются фигурантами четвертого уголовного дела. Апартаментный комплекс «Горизонт» достроен силами привлеченного властями инвестора для передачи помещений дольщикам. Сам господин Пруидзе находится в процедуре банкротства.

Первый спор связан с попыткой девелопера разорвать отношения с дольщиками. В прошлом году назначенный господином Пруидзе гендиректор фирмы обратился в Первомайский суд Краснодара с иском к к самому господину Пруидзе, потребовав расторгнуть ранее заключенные между компанией и ее учредителем (которым выступает Анзор Пруидзе) ДДУ. Якобы эти договоры не были оплачены учредителем. Речь идет о 886 договорах, заключенных в период с 2015 по 2017 год.

Из материалов дела следует, что господин Пруидзе не оплатил своей фирме 1 млрд руб., но продал их другим гражданам.

Уже из СИЗО Анзор Пруидзе признал иск, а истец по делу, от имени которого выступал назначенный господином Пруидзе директор компании–застройщика, умолчал о том, что права по договорам были перепроданы другим дольщикам, в результате чего конечные приобретатели жилья не были привлечены в процесс. Однако Первомайский суд удовлетворил иск девелопера заочным решением. Узнав об этом, дольщики добились его отмены. После этого дело было передано на рассмотрение в Адлерский суд, который привлек к делу всех дольщиков и отказал застройщику в удовлетворении его требований.

По второму делу стройнадзор подал иск о понуждении девелопера, не спешащего передавать дольщикам построенные апартаменты, передать и оформить недвижимость в собственность граждан.

В августе Центральный суд Сочи эти требования краевых властей удовлетворил. Оба эти решения и обжаловал «Альбатрос».

«В сущности, это будет кульминация процесса. Если крайсуд оставит оба решения в силе, они вступят в законную силу, и люди смогут заселяться в свои квартиры. Наверняка, будет еще и кассация. Но там рисков для пересмотра дела будет гораздо меньше, поскольку в конце октября Четвертый кассационный суд общей юрисдикции уже высказался в пользу дольщиков в делах о признании за гражданами прав собственности на апартаменты»,— сообщил «Ъ-Кубань» представитель дольщиков Даниил Синицын.

Также он рассказал изданию, что пока не ясно, кто будет представлять в процессе застройщика в связи с тем, что хозяин компании, господин Пруидзе, пропал, а его директор задержан по уголовному делу.

В середине октября правоохранители объявили Анзора Пруидзе в международный розыск. Уполномоченные госорганы крайне скупо объясняют, каким образом в розыске мог оказаться гражданин, который сейчас должен находиться в колонии строгого режима. ФСИН на вопрос о местонахождении девелопера, задолжавшего покупателям сотни миллионов рублей, ссылается на защиту персональных данных. Полиция говорит о нераспространении оперативной информации.

Андрей Обнорский