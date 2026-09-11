Еженедельный рост цен на бензин в Удмуртии замедлился до сотых процента

За прошлую неделю цена за литр бензина в Удмуртии практически не изменилась — в среднем по Удмуртии он подорожал на 0,02%, до 68,1 руб. АИ-92 вырос в стоимости на 0,05% —64,72 руб. Бензин марок АИ-95 и АИ-98 и выше показал нулевую динамику. 1 л этих двух видов топлива оценивается в 69,48 и 98,29 руб. соответственно. Такие данные приводит Удмуртстат. Дизель подорожал на 0,09%, до 81,34 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила главе регионального минпромторга Виктору Лашкареву проработать механизм информирования водителей в очереди на АЗС о количестве авто, которые удастся заправить после отключения стелы.

Нехватка бензина в республике наблюдается с 4-5 августа — вместо необходимых 900 т ежедневно завозилось около 800 т. Власти Удмуртии связывали дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика.