Семь человек погибли и 25 ранены при ударе по складу Wildberries под Тамбовом

В ночь на 18 июля беспилотные летательные аппараты нанесли удар по логистическому центру Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Семеро сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте. Пострадали еще 25 человек. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным главы региона, 23 человека находятся в городских больницах Котовска и Тамбова, а также в областной больнице. Один из пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, состояние 16 оценивают как средней тяжести. В основном у них диагностированы осколочные ранения.

Господин Первышов отметил, что БПЛА «были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв». По его словам, система ПВО сбила 28 беспилотников на подлете.

«Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше»,— заявил губернатор.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. В результате удара на складе начался пожар. К 5:30 открытое горение было ликвидировано, но тушение еще продолжалось.

Глава Тамбовского округа Александр Орионов также заявил, что в результате падения обломков дронов есть и другие разрушения на земле: выбиты окна в жилых домах. Ведется работа с жителями для скорейшего устранения повреждений жилья.

«В таких обстоятельствах веселье неуместно. Поэтому мы приняли решение отменить развлекательную программу сегодняшнего фестиваля "ProСЫР ПритамбовьеFEST". Ярмарка-продажа сыра и других специалитетов состоится, но будет сокращена по времени с 10:00 до 13:00»,— добавил господин Орионов.

UPD. По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 379 украинских БПЛА самолетного типа. На территории Черноземья дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне, 17 июля, беспилотник самолетного типа также упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Детонации не произошло, пострадавших в результате инцидента нет. Однако мэр Липецка Михаил Щербаков проинформировал, что специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к ним только сегодня днем. Для жителей дома минувшей ночью был открыт пункт временного размещения.

Денис Данилов