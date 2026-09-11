В Петербурге число кикшеринговых поездок за восемь месяцев выросло на 4%

За восемь месяцев 2026 года число поездок на кикшеринговых электросамокатах в России увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве рост составил 3%, в Санкт-Петербурге — 4%. Об этом говорят данные сервиса «Чек индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге спрос на кикшеринг вырос на фоне подорожания поездок на автомобилях

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге спрос на кикшеринг вырос на фоне подорожания поездок на автомобилях

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Одновременно вырос средний чек поездки. По России он увеличился на 14%, до 207 рублей, в Москве — на 12%, до 311 рублей, а в Санкт-Петербурге — на 11%, до 221 рубля.

В начале сезона рынок кикшеринга, напротив, сократился на 3% в годовом выражении. Однако летом спрос начал расти. Одной из причин стало подорожание альтернативных способов передвижения — такси, каршеринга и поездок на личных автомобилях — на фоне роста цен на бензин и топливного кризиса.

На этом фоне пользователи стали меньше тратить на каршеринг. В январе-июле объем таких расходов составил 33 млрд рублей, что на 9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Подробнее в материале «Ъ» — «Кикшеринг набрал скорость».

Матвей Николаев