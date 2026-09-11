В Удмуртии объяснили, как оспорить штрафы из-за очередей на АЗС

В Удмуртии водители, получившие штрафы с камер автоматической фиксации за нарушения, допущенные во время ожидания въезда на АЗС, могут обратиться в Госавтоинспекцию для их отмены. При рассмотрении постановления необходимо предоставить объяснение обстоятельств, из-за которых произошло нарушение. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции по Удмуртии Дмитрий Городилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В настоящее время из-за очередей при подъезде к автозаправочным станциям автомобилисты вынуждены останавливаться в местах, где это запрещено правилами дорожного движения. В Госавтоинспекции напомнили, что постановления, вынесенные по материалам камер, в подобных ситуациях могут быть пересмотрены.

При этом водителям рекомендовали даже во время вынужденного ожидания соблюдать ПДД. В частности, необходимо занимать крайнее правое положение на проезжей части, не перекрывать въезды и выезды с прилегающих территорий, не создавать заторы на перекрестках, а также не блокировать пешеходные переходы и подходы к остановочным комплексам.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что соблюдение этих требований необходимо для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила и. о. министра промышленности и торговли Виктору Лашкареву проработать механизм информирования водителей в очереди на АЗС о количестве авто, которые удастся заправить после отключения стелы.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.

Нехватка бензина в республике наблюдается с 4-5 августа — вместо необходимых 900 т ежедневно завозилось около 800 т. Власти Удмуртии связывали дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика.