Главные новости к утру 11 сентября
Склад Ozon в Саратове подвергся атаке БПЛА
Склад Ozon в Саратове подвергся атаке БПЛА. Начался пожар. Пострадавших нет.
Два человека пострадали при ракетной атаке в Волгоградской области.
Президент Владимир Путин прибыл в индийский Нью-Дели, где с 11 по 13 сентября пройдет саммит БРИКС.
Канада ввела санкции против главы МЧС России Александра Куренкова.
Средняя цена на дизель в США впервые превысила $6 за галлон.
В школе Краснодарского края произошло массовое отравление.