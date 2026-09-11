Главные новости к утру 11 сентября

Склад Ozon в Саратове подвергся атаке БПЛА. Начался пожар. Пострадавших нет.

Два человека пострадали при ракетной атаке в Волгоградской области.

Президент Владимир Путин прибыл в индийский Нью-Дели, где с 11 по 13 сентября пройдет саммит БРИКС.

Канада ввела санкции против главы МЧС России Александра Куренкова.

Средняя цена на дизель в США впервые превысила $6 за галлон.

В школе Краснодарского края произошло массовое отравление.