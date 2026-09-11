В школе Краснодарского края произошло массовое отравление

В средней школе №6 Каневского района Краснодарского края произошло массовое отравление. Число учеников, обратившихся за помощью врачей, прокуратура и следствие не раскрыли.

В краевом управлении СКР уточнили, что госпитализированы несколько человек. Угрозы их жизни и здоровью нет. Следователи осмотрели школьную столовую и возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Управление Роспотребнадзора сообщило, что у школьников выявили острую кишечную инфекцию. В лабораторию переданы анализы пострадавших и пробы продуктов питания. В школе проводят дезинфекцию.