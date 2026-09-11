Канада ввела санкции против главы МЧС Александра Куренкова

Власти Канады ввели санкции против главы МЧС России Александра Куренкова. Под ограничения также попали еще семь граждан России. Постановление опубликовано на сайте канадского правительства.

Согласно постановлению, кроме главы МЧС, под ограничения попали глава Росмолодежи Григорий Гуров, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, руководитель совета регионального отделения движения Денис Чернобай, советник аппарата уполномоченного по правам ребенка Владимир Хромов, а также председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. В документ также включены Александра Кульгина и Виталий Сук.

В середине июня правительство Канады уже вводило ограничения против семи физических и 34 юридических лиц. Среди них оказались Московская биржа и СПБ Биржа. Кроме того, под санкции попали 120 судов, якобы связанных с российским «теневым флотом».