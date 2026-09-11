Склад Ozon в Саратове подвергся атаке БПЛА

Под атаку беспилотников попал логистический центр и хаб доставки Ozon в Саратове, сообщила пресс-служба компании. Начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Временно не принимаем и не доставляем новые заказы клиентам в Саратове и области. О возобновлении работы в регионе сообщим отдельно в личном кабинете»,— указано в сообщении Ozon.

Товары, которые находились на объекте, будут скрыты с онлайн-витрины маркетплейса. Часть заказов будет отменена, часть — доставлена с других логистических центров, уточнили в Ozon.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что «из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове». О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.