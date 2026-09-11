Склад Ozon в Саратове подвергся атаке БПЛА
Под атаку беспилотников попал логистический центр и хаб доставки Ozon в Саратове, сообщила пресс-служба компании. Начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Временно не принимаем и не доставляем новые заказы клиентам в Саратове и области. О возобновлении работы в регионе сообщим отдельно в личном кабинете»,— указано в сообщении Ozon.
Товары, которые находились на объекте, будут скрыты с онлайн-витрины маркетплейса. Часть заказов будет отменена, часть — доставлена с других логистических центров, уточнили в Ozon.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что «из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове». О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
Остановка одного логистического узла не обязательно блокирует всю региональную цепочку: Ozon изначально строил децентрализованную сеть из большего числа складов меньшей площади, поэтому при выходе крупного объекта есть куда перераспределить потоки продавцов и откуда дополнительно возить товары. Для уже оформленного заказа это означает, что его исполнение зависит от наличия нужного товара в другом центре и возможности перестроить маршрут — именно поэтому часть заказов компания отменяет, а часть отправляет с других логистических центров.
Дополнительный резерв дает модель FBS, при которой продавец сам отгружает товар после поступления заказа, а не хранит его на складе Ozon. В некоторых категориях на такую схему приходится до половины продаж, поэтому часть заказов не зависит от запасов, находившихся в остановленном центре.