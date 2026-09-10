Песков: Россия ценит готовность ОАЭ принять переговоры по Украине

Представители ОАЭ неоднократно говорили о готовности снова предоставить площадку для переговоров по конфликту России и Украины. Москва ценит такие предложения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нам очень импонирует, мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов»,— сказал господин Песков журналистам. Он допустил, что Абу-Даби будут рассматривать как место проведения трехсторонних переговоров при участии США.

Приоритетной площадкой для встреч по урегулированию конфликта столицу ОАЭ называл и помощник президента России Юрий Ушаков. Одна из последних встреч делегаций России и Украины проходила в Абу-Даби в два этапа: 23–24 января и 4–5 февраля 2026 года.

Переговорный процесс по российско-украинскому конфликту активизировался после визита американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября. Источники Financial Times утверждают, что они привезли новые предложения, которые учитывают «изменившиеся обстоятельства» за последние месяцы. Американский госсекретарь Марко Рубио вскоре допустил, что в ближайшие недели стороны смогут разработать дорожную карту для возобновления переговоров. Однако в Кремле уточняли, что пока никаких программ по этому поводу нет.