Песков: Россия ценит готовность ОАЭ принять переговоры по Украине
Представители ОАЭ неоднократно говорили о готовности снова предоставить площадку для переговоров по конфликту России и Украины. Москва ценит такие предложения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нам очень импонирует, мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов»,— сказал господин Песков журналистам. Он допустил, что Абу-Даби будут рассматривать как место проведения трехсторонних переговоров при участии США.
Приоритетной площадкой для встреч по урегулированию конфликта столицу ОАЭ называл и помощник президента России Юрий Ушаков. Одна из последних встреч делегаций России и Украины проходила в Абу-Даби в два этапа: 23–24 января и 4–5 февраля 2026 года.
Переговорный процесс по российско-украинскому конфликту активизировался после визита американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября. Источники Financial Times утверждают, что они привезли новые предложения, которые учитывают «изменившиеся обстоятельства» за последние месяцы. Американский госсекретарь Марко Рубио вскоре допустил, что в ближайшие недели стороны смогут разработать дорожную карту для возобновления переговоров. Однако в Кремле уточняли, что пока никаких программ по этому поводу нет.
Готовность ОАЭ предоставить площадку сама по себе не означает, что новый трехсторонний раунд уже подготовлен: в Кремле уточняли, что согласованной программы пока нет. Предыдущие встречи в Абу-Даби показывают, что площадка использовалась не только для протокольных контактов: делегации работали в тематических группах, проводили отдельные консультации и возвращались к общему обсуждению, а присутствие американских представителей позволяло одновременно обсуждать вопросы безопасности, политики и экономики и служило гарантией от срывов и демаршей.
Такой формат давал и ограниченный практический результат — после переговоров в Абу-Даби Россия и Украина по инициативе США договорились об энергетическом перемирии до 1 февраля. Но территориальный вопрос оставался нерешенным, а среди тем были также буферные зоны и различные механизмы контроля, поэтому возвращение в Абу-Даби означало бы прежде всего восстановление рабочего механизма, а не готовое решение конфликта.
При этом сама площадка зависит от внешних условий: в марте Абу-Даби не рассматривался как возможное место переговоров из-за ситуации в странах Персидского залива, а запланированный на март раунд в ОАЭ не состоялся из-за войны на Ближнем Востоке. Таким образом, нынешнее предложение создает дипломатическую возможность, но переход к переговорам требует одновременно договориться о программе и подтвердить возможность проведения встречи в эмиратах.