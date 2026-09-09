Песков заявил об отсутствии дорожных карт по украинскому урегулированию
Песков: на данный момент сформированных дорожных карт по Украине нет
Сформированные программы урегулирования конфликта на Украине, или дорожные карты, о подготовке которых упоминал госсекретарь США Марко Рубио, сейчас отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие "пункты". Тем более, что каких-либо, скажем так, оформленных стройных программ... в настоящий момент нет»,— рассказал господин Песков на брифинге.
При этом существует «общее желание политическое» выйти на трехсторонние переговоры, отметил пресс-секретарь. Российская сторона, по его словам, рассчитывает на скорое возобновление подобных встреч.
Накануне Марко Рубио говорил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта по мирным переговорам. Также есть возможность «прийти к решению, которое устроит обе стороны, ведь именно это необходимо для завершения конфликта», уточнял американский госсекретарь.