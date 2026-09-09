В Кремле назвали Абу-Даби приоритетной площадкой для встречи по Украине

Российская сторона считает столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — приоритетной площадкой для встречи по украинскому урегулированию. Об этом в интервью «Вестям» заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США проходили в Абу-Даби в два этапа — 23–24 января и 4–5 февраля 2026 года. После состоялся еще один раунд в Жене (17-18 февраля), но каких-то существенных договоренностей достигнуть не удалось.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во брифинга говорил, что сейчас ведется серьезная работа со американской стороны для возобновления переговоров по Украине. «Мы рассчитываем на возобновление переговоров в трехстороннем формате — с участием России, Украины и США», — отмечал Дмитрий Песков.