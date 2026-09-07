FT: Уиткофф и Кушнер представили Путину новые предложения по миру на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 сентября представили обновленные версии предложений по миру на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, новые предложения учитывают «изменившиеся обстоятельства» за последние месяцы. До этого Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали в Россию для обсуждения мирного плана в январе.

После переговоров в Москве переговорщики отправились в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров подтвердил, что главным образом обсуждались территориальные вопросы, но об этом нужно говорить «на уровне лидеров».

В предыдущей версии мирного плана, разработанного США в 2025 году, предлагалось прекратить огонь в новых регионах по линии расположения войск на дату принятия соглашения. Украина при этом настаивала на выводе армии РФ из Донбасса, хотя Россия называет ключевым условием для мира выход ВСУ с этой территории.

Подробнее — в материале «Ъ» «Какая идея ведет к миру».

Лусине Баласян