Трек из «Терминатора» подвел кандидата

Верховный суд Удмуртии принял решение о снятии кандидата—одномандатника от «Яблока», председателя реготделения партии Ии Борониной с выборов в Госдуму. Иск подал глава реготделения «Справедливой России» Антон Головков. Как выяснил «Ъ-Удмуртия», политик считает, что «яблочница» без лицензии использовала в видеороликах песню Bad to the Bone американского исполнителя Джорджа Торогуда. Заседание по апелляционной жалобе состоится завтра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ия Боронина руководит «Яблоком» в Удмуртии более пяти лет

Фото: Реготделение «Яблока» в Удмуртии Ия Боронина руководит «Яблоком» в Удмуртии более пяти лет

Фото: Реготделение «Яблока» в Удмуртии

Ия Боронина узнала о том, что ее сняли с выборов, 9 сентября, спустя два дня после заседания Верховного суда Удмуртии, где она не присутствовала. Кандидат написала сегодня утром в Telegram, что узнала об этом после звонка из апелляционной судебной инстанции. «Апелляционную жалобу подал сам же истец (Антон Головков.— “Ъ-Удмуртия”). Вероятно, с целью сократить мой срок на обжалование»,— допустила она.

Иск подал председатель реготделения «Справедливой России» Антон Головков. Как узнал «Ъ-Удмуртия», эсер считает, что Ия Боронина нарушила законодательство РФ об интеллектуальной собственности. А именно — использовала песню Bad to the Bone американского исполнителя Джорджа Торогуда и его группы The Destroyers в видеороликах в своих соцсетях без лицензии. Кроме того, в иске говорится, что право на трек «яблочница» получить никак не могла: приобрести лицензию можно только за доллары США, а это невозможно сделать с избирательного счета кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председателем «Справедливой России» в Удмуртии господин Головков стал в июле 2024 года

Фото: Региональное отделение «Справедливой России» в Удмуртии Председателем «Справедливой России» в Удмуртии господин Головков стал в июле 2024 года

Фото: Региональное отделение «Справедливой России» в Удмуртии

Ия Боронина и Антон Головков — кандидаты-одномандатники по Ижевскому избирательному округу.

Права на песню принадлежат лейблу Universal Music Group / Capitol Records. Bad to the Bone — заглавный трек Джорджа Торогуда и его группы The Destroyers с одноименного альбома 1982 года. В частности, композиция звучала в фильмах «Терминатор 2: Судный день» (18+), «Майор Пейн» (16+) и «Трудный ребенок» (6+).

Заседание Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по этому делу должно было пройти днем 10 сентября, но его перенесли на утро следующего дня после подачи жалобы Ией Борониной. Ей потребовалось время для ознакомления с материалами дела.

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», 3 сентября избирком Удмуртии удовлетворил жалобу Антона Головкова к Ие Борониной. Эсер просил комиссию признать восемь публикаций «яблочницы» во «ВКонтакте» и Telegram незаконной предвыборной агитацией. Среди постов — материал с заголовком «Домыслы об иностранном финансировании “Яблока”» и ее комментарий по этому поводу, тексты о регистрации федсписка партии и ее как одномандатника, видеозапись «Как чиновники Удмуртии распродают спортобъекты» с логотипом партии и др. Комиссия жалобу удовлетворила и признала посты незаконной агитацией.

Как подсчитали в «Яблоке», кандидат Боронина стала четвертым лидером реготделения партии, снятым с выборов в Госдуму по одномандатному округу. Всего по искам представителей других политических объединений в регионах России сняли 18 кандидатов от «Яблока».

Евгений Щепелев