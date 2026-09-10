Рассмотрение апелляции по делу лидера «Яблока» в Удмуртии перенесли на завтра

Заседание Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу о снятии с выборов в Госдуму председателя «Яблока» в Удмуртии Ии Борониной перенесли на завтрашнее утро. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

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«Объявлен перерыв до завтра <...> Боронина подала апелляционную жалобу. Будет знакомиться с материалами дела»,— говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября Верховный суд Удмуртии принял решение снять госпожу Боронину с выборов по иску председателя реготделения «Справедливой России» Антона Головкова. Как узнал «Ъ-Удмуртия», истец считает, что «яблочница» использовала в видеороликах в соцсетях песню Bad to the Bone американского исполнителя Джорджа Торогуда без лицензии, что свидетельствует о нарушении законодательства РФ об интеллектуальной собственности. Утром 10 сентября Ия Боронина написала в Telegram, что не была уведомлена о заседании. Оно прошло без ее участия. Решение в законную силу не вступило. Апелляционную жалобу подал господин Головков.

Кроме того, выяснил «Ъ-Удмуртия», избирком республики удовлетворил жалобу Антона Головкова к лидеру «Яблока» в Удмуртии. Эсер просил комиссию признать восемь публикаций «яблочницы» во «ВКонтакте» и Telegram незаконной предвыборной агитацией. Постановление датировано 3 сентября.