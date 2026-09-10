ИК Удмуртии признал посты кандидата от «Яблока» Борониной незаконной агитацией

Избирком Удмуртии удовлетворил жалобу председателя реготделения «Справедливой России» Антона Головкова к лидеру «Яблока» в Удмуртии Ии Борониной. Эсер просил комиссию признать восемь публикаций «яблочницы» во «ВКонтакте» и Telegram незаконной предвыборной агитацией. «Ъ-Удмуртия» ознакомился с соответствующим постановлением избиркома. Оба являются кандидатами на выборах в Госдуму по одному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ия Боронина, vk Фото: Ия Боронина, vk

Жалобу господин Головков подал 2 сентября. Все посты кандидат Боронина удалила. Из постановления следует, что в них она формировала позитивное отношение к «Яблоку» и к ней как представителю партии, в том числе через оценочную лексику и эмоционально заряженные заголовки.

Среди постов — материал с заголовком «Домыслы об иностранном финансировании “Яблока”» и ее комментарий по этому поводу, тексты о регистрации федсписка партии и ее как одномандатника, сжатый конспект о снятии списка «Яблока», видеозапись «Как чиновники Удмуртии распродают спортобъекты» с логотипом партии и др.

«Присутствие Ии Борониной во всех публикациях является маркером персонализированной агитации. Она фигурирует в каждой публикации как автор либо как центральный субъект сообщения — “эксперт”, “голос партии”, носитель статуса кандидата»,— говорится в постановлении.

Следовательно, считает избирком, все публикации являются агитацией, и в них необходимо было указывать данные об изготовителе, оплате из средств избирательного фонда, тираже, дате выпуска и др. Экземпляры постов в комиссию кандидат не предоставила.

Избирком Удмуртии жалобу удовлетворил и признал посты незаконной агитацией. Ие Борониной, судя по решению, предложили устранить нарушения законодательства. Постановление вышло 3 сентября.

Как сегодня писал «Ъ-Удмуртия», Верховный суд Удмуртии снял Ию Боронину с выборов по иску оппонента по округу Головкова. «Яблочница» заявила, что не была уведомлена о заседании. Оно состоялось 7 сентября. На решение судебной инстанции будет подана апелляционная жалоба.