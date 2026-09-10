Верховный суд Удмуртии снял с выборов кандидата от партии «Яблоко» Ию Боронину

Верховный суд Удмуртии снял с выборов в Госдуму председателя реготделения партии «Яблоко» Ию Боронину. Об этом она написала в Telegram. По словам госпожи Борониной, иск подал председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия» Антон Головков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ия Боронина

Фото: Реготделение «Яблока» в Удмуртии Ия Боронина

Фото: Реготделение «Яблока» в Удмуртии

«Об этом мне стало известно только вчера — из звонка из апелляционного суда. Как выяснилось, заседание прошло еще 7 сентября. Без моего участия. О рассмотрении дела я не была уведомлена»,— рассказала госпожа Боронина.

Председатель партии в Удмуртии Ия Боронина добавила, что суть иска ей неизвестна. «После ознакомления с материалами дела нами будет направлена апелляционная жалоба»,— дополнила она. Решение в законную силу не вступило.

В реготделении «Справедливой России» на звонок корреспондента «Ъ-Удмуртия» не ответили. Кандидаты Боронина и Головков на выборах в Госдуму зарегистрированы по Ижевскому одномандатному округу. Голосование начнется 18 сентября.