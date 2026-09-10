Председателя «Яблока» в Удмуртии хотят снять с выборов за песню Bad to the Bone

Председателя «Яблока» в Удмуртии Ию Боронину хотят снять с выборов в Госдуму за песню Bad to the Bone американского исполнителя Джорджа Торогуда. Согласно исковым требованиям, трек звучал в видеозаписях, выложенных в соцсетях госпожи Борониной. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Яблока» в Удмуртии Ия Боронина

Фото: Реготделение «Яблока» в Удмуртии Председатель «Яблока» в Удмуртии Ия Боронина

Фото: Реготделение «Яблока» в Удмуртии

Истцом по делу выступает председатель реготделения «Справедливой России» в Удмуртии Антон Головков. Из иска следует, что у Ии Борониной нет и не может быть лицензии на песню, поскольку приобрести ее можно только за доллары США, что невозможно сделать с избирательного счета кандидата.

Права на запись принадлежат лейблу Universal Music Group / Capitol Records. Bad to the Bone — заглавная песня Джорджа Торогуда и его группы The Destroyers с одноименного альбома 1982 года.

Следовательно, говорится в требованиях, использование госпожой Борониной песни свидетельствует о нарушении законодательства РФ об интеллектуальной собственности. Неуказание имени автора является «самостоятельным основанием для отмены регистрации кандидата».

Заседание Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по этому делу запланировано сегодня на 14:00. Апелляционную жалобу подал господин Головков. Как писала госпожа Боронина, 7 сентября Верховный суд Удмуртии принял решение снять ее с выборов. «Яблочница» заявила, что не была уведомлена о заседании.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что избирком Удмуртии удовлетворил жалобу Антона Головкова к лидеру «Яблока» в Удмуртии. Эсер просил комиссию признать восемь публикаций «яблочницы» во «ВКонтакте» и Telegram незаконной предвыборной агитацией. Постановление датировано 3 сентября.