МИД Британии прокомментировал задержание бывшего сотрудника посольства в России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Если версия ФСБ получит подтверждение, дело может выйти за рамки уголовного расследования и стать поводом для дипломатической эскалации вокруг британского посольства. В январе 2026 года российская сторона уже предупреждала, что в случае эскалации со стороны Лондона ответит «зеркально»; в марте 2025 года применялась схема взаимного лишения аккредитации дипломатов.

Риск для работы дипмиссии связан с тем, что подобные меры затрагивают не только отдельных сотрудников: британский МИД в январе 2026 года заявлял, что решения о высылке дипломатов «подрывают основные условия, необходимые для функционирования дипломатических миссий». На этом фоне задержание бывшего сотрудника организации, охранявшей посольство, накладывается на уже напряженные отношения: в январе 2026 года ФСБ сообщала, что под видом второго секретаря административно-хозяйственного отдела миссии работал сотрудник британских спецслужб, а в 2024 году ведомство лишило аккредитации шесть сотрудников посольства, обвинив их в разведывательно-подрывной работе.