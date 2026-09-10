МИД Британии прокомментировал задержание бывшего сотрудника посольства в России
Великобритания осведомлена о задержании бывшего сотрудника охраны ее посольства в Москве. Об этом ТАСС заявил представитель британского МИДа.
«Мы осведомлены об этом инциденте. Ведется работа по установлению фактов»,— уточнили в министерстве.
10 сентября ФСБ сообщила о задержании россиянина, который работал в организации, охраняющей посольство Великобритании в Москве. По версии спецслужбы, мужчина был агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Задержанный, утверждают в ФСБ, готовил диверсию против посла. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В ФСБ выразили надежду, что Британия не знала о подготовке СБУ теракта.
Если версия ФСБ получит подтверждение, дело может выйти за рамки уголовного расследования и стать поводом для дипломатической эскалации вокруг британского посольства. В январе 2026 года российская сторона уже предупреждала, что в случае эскалации со стороны Лондона ответит «зеркально»; в марте 2025 года применялась схема взаимного лишения аккредитации дипломатов.
Риск для работы дипмиссии связан с тем, что подобные меры затрагивают не только отдельных сотрудников: британский МИД в январе 2026 года заявлял, что решения о высылке дипломатов «подрывают основные условия, необходимые для функционирования дипломатических миссий». На этом фоне задержание бывшего сотрудника организации, охранявшей посольство, накладывается на уже напряженные отношения: в январе 2026 года ФСБ сообщала, что под видом второго секретаря административно-хозяйственного отдела миссии работал сотрудник британских спецслужб, а в 2024 году ведомство лишило аккредитации шесть сотрудников посольства, обвинив их в разведывательно-подрывной работе.