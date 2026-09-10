ФСБ: охранник посольства Британии по указке украинского блогера Карпенко готовил диверсию против посла

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который был агентом Службы безопасности Украины (СБУ) и работал в организации, охраняющей посольство Великобритании в Москве. Об этом заявили в Центре общественных связей российской спецслужбы. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Согласно пресс-релизу, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). Следствие считает, что в интересах СБУ он собирал данные о сотрудниках диппредставительства: их адресах проживания, транспорте, встречах и поездках, системе обеспечения безопасности посольства и проводимых мероприятиях.

В ФСБ добавили, что украинские спецслужбы планировали использовать эту информацию для подготовки диверсии против главы дипломатов с последующим обвинением российской стороны.