ФСБ: охранник посольства Британии по указке украинского блогера Карпенко готовил диверсию против посла
ФСБ задержала охранника посольства Великобритании в Москве по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который был агентом Службы безопасности Украины (СБУ) и работал в организации, охраняющей посольство Великобритании в Москве. Об этом заявили в Центре общественных связей российской спецслужбы. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
Согласно пресс-релизу, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). Следствие считает, что в интересах СБУ он собирал данные о сотрудниках диппредставительства: их адресах проживания, транспорте, встречах и поездках, системе обеспечения безопасности посольства и проводимых мероприятиях.
В ФСБ добавили, что украинские спецслужбы планировали использовать эту информацию для подготовки диверсии против главы дипломатов с последующим обвинением российской стороны.
По версии ФСБ, задержанный передал украинскому куратору данные жителей резиденции посла Великобритании и сотрудников посольства, а также планы мероприятий, в которых должен был участвовать британский дипломат. Эти сведения, как утверждает спецслужба, были нужны Киеву для организации атаки на резиденцию посла.
Далее, по заявлению ФСБ, планировалось обвинить в атаке российскую сторону и втянуть Лондон в прямой конфликт ради получения дополнительных вооружений. Таким образом, сбор сведений в версии следствия выступает не самостоятельной целью, а подготовительным элементом операции с политическими последствиями.