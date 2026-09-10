В ФСБ выразили надежду, что Британия не знала о подготовке СБУ теракта против посла

ФСБ надеется, что британская разведка не была осведомлена о планах Украины совершить диверсию против сотрудника посольства Великобритании в Москве. Об этом сообщили на оперативном видео российской спецслужбы.

«Несмотря на то, что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими "гамбитами"... на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе... В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот»,— сказал оперативный сотрудник ФСБ.

Сегодня в ведомстве заявили о задержании бывшего охранника британского посольства в Москве. Его подозревают в связях со Службой безопасности Украины (СБУ) и сборе данных о сотрудниках диппредставительства в интересах Киева. Россиянин, в частности, выполнял задания украинского блогера Дмитрия Карпенко. Как утверждают в ФСБ, Украина собиралась использовать полученную информацию для подготовки теракта против британского посла и других дипломатов, чтобы потом обвинить в этом Россию. Возбуждено уголовное дело о госизмене.