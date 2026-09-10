Porsche продал Bugatti за €1 млрд
Германский бренд автомобилей класса люкс Porsche, который входит в Volkswagen Group, завершил сделку по продаже Bugatti и Rimac. Porsche продал 45-процентную долю в компании, которая контролирует бренд Bugatti, и 21-процентную долю в хорватском производителе электромобилей Rimac. Сделка принесла Porsche €1 млрд. Покупателем стал консорциум инвесторов во главе с американским фондом HOF Capital.
Bugatti Rimac была создана в 2021 году как совместное предприятие Porsche с Rimac, которому был передан контроль над Bugatti. В апреле текущего года Porsche сообщил о продаже своих долей в этих компаниях.
Как пишет Reuters, продажа активов должна помочь Porsche сконцентрироваться на своем основном бизнесе в условиях, когда спрос на его автомобили в Китае снижается, а стратегия перехода к производству электромобилей оказалась неудачной. В сентябре 2025 года Porsche объявил, что откажется от запланированного выпуска новой линейки электромобилей и перенесет разработку программной платформы для электромобилей на более поздние сроки. Тогда сообщалось, что издержки из-за этого изменения стратегии составили €4,7 млрд.
Смысл решения — в перенастройке портфеля Porsche, а не в отдельном шаге вокруг Bugatti. На фоне ослабления спроса на люксовые электромобили, включая Taycan, компания скорректировала планы развития этого направления и заявила о намерении увеличить инвестиции в бензиновые и гибридные автомобили. Выход из бизнеса Bugatti Rimac происходит на фоне реорганизации, которую проводит новый генеральный директор Михаэль Лейтерс; в заявлении компании сказано, что этот шаг позволит «сосредоточиться на основном бизнесе».
Перенастройка портфеля следует за дорогостоящим разворотом 2025 года: в сентябре Porsche отказался от разработки линейки полностью электрических моделей «в связи с рыночными условиями» и вернулся к бензиновым и гибридным моделям, потеряв на этом около €2,4 млрд, а сворачивание подразделения по производству аккумуляторных батарей обошлось еще в €700 млн. По оценке аналитиков, на результатах компании также негативно сказалось ослабление спроса на ее продукцию в Китае. На этом фоне продажа долей выглядит как шаг по концентрации ресурсов на основном автомобильном бизнесе.