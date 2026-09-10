Porsche продал Bugatti за €1 млрд

Германский бренд автомобилей класса люкс Porsche, который входит в Volkswagen Group, завершил сделку по продаже Bugatti и Rimac. Porsche продал 45-процентную долю в компании, которая контролирует бренд Bugatti, и 21-процентную долю в хорватском производителе электромобилей Rimac. Сделка принесла Porsche €1 млрд. Покупателем стал консорциум инвесторов во главе с американским фондом HOF Capital.

Bugatti Rimac была создана в 2021 году как совместное предприятие Porsche с Rimac, которому был передан контроль над Bugatti. В апреле текущего года Porsche сообщил о продаже своих долей в этих компаниях.

Как пишет Reuters, продажа активов должна помочь Porsche сконцентрироваться на своем основном бизнесе в условиях, когда спрос на его автомобили в Китае снижается, а стратегия перехода к производству электромобилей оказалась неудачной. В сентябре 2025 года Porsche объявил, что откажется от запланированного выпуска новой линейки электромобилей и перенесет разработку программной платформы для электромобилей на более поздние сроки. Тогда сообщалось, что издержки из-за этого изменения стратегии составили €4,7 млрд.

Яна Рождественская