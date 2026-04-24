Porsche объявила о выходе из капитала Bugatti

Немецкая компания Porsche объявила о продаже своей 45% доли в капитале владельца бренда Bugatti — компании Bugatti Rimac и всех своих 20,6% в капитале Rimac Group. Покупатель — консорциум во главе с американской инвестокомпанией HOF Capital. Финансовые детали сделки не раскрываются.

Гендиректор Rimac Group Мате Римац выходит из электромобиля Bugatti

Фото: Antonio Bronic / Reuters Гендиректор Rimac Group Мате Римац выходит из электромобиля Bugatti

Bugatti Rimac была создана в 2021 году как совместное предприятие Porsche с хорватским производителем электрических гиперкаров и электрических компонентов Rimac Group.

Выход Porsche из бизнеса происходит из-за реорганизации, проводимой новым генеральным директором Михаэлем Лейтерсом. Как указано в заявлении компании, этот шаг позволит «сосредоточиться на основном бизнесе».

Ранее стало известно, что из-за ослабления спроса на люксовые электромобили, включая Taycan, Porsche объявила о корректировке планов развития этого сектора и намерении увеличить инвестиции в производство бензиновых и гибридных автомобилей.

Екатерина Наумова