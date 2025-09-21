Volkswagen потеряет до $6 млрд из-за проблем с электромобилями Porsche

Volkswagen Group сообщила, что может потерять до €5,1 млрд ($6 млрд) в 2025 году из-за проблем Porsche (контрольный пакет акций принадлежит Volkswagen) с выпуском электромобилей.

20 сентября Porsche заявила, что «в связи с рыночными условиями» откажется от запланированного выпуска новой линейки электромобилей, а разработка программной платформы для электромобилей компании будет перенесена на более поздние сроки. Кроме того, производитель заявил о пересмотре в сторону снижения операционной маржи Porsche в среднесрочной перспективе — с 15–17% до 10–15%.

Учитывая эти обстоятельства, Volkswagen снизит оценку стоимости своих акций в производителе спорткаров на €3 млрд. А операционная прибыль группы в текущем финансовом году сократится на €2,1 млрд, в результате чего общая сумма убытков составит €5,1 млрд.

Кирилл Сарханянц