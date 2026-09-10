Мэр Екатеринбурга подписал постановление о старте отопительного сезона

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о старте отопительного сезона в уральской столице с 15 сентября. По его словам, в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения: школы, больницы, детские сады. Затем – в многоквартирные жилые дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее сообщал заместитель главы города Владимир Гейко, дата подачи тепла выбрана с учетом погоды.

Напомним, в августе большая часть Екатеринбурга на несколько дней осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. Проблемы возникли и в начале сентября. Износ большинства водопроводных сетей Екатеринбурга достиг 70-100%.