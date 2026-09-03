Отопление в домах и соцобъектах Екатеринбурга планируют включить 15 сентября

В Екатеринбурге запланирован запуск отопления на 15 сентября, сообщил заместитель главы города Владимир Гейко на заседании штаба по подготовке к зимнему сезону. По состоянию на текущий момент работы по подготовке жилого фонда завершены на 94,9%, а объектов социальной сферы — на 98,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, паспорта готовности оформлены для 65,9% многоквартирных домов и 86% социальных учреждений. Заменено 16,7 тыс. погонных метров труб отопления (92%), 15,9 тыс. погонных метров линий горячего водоснабжения (92%), 18,6 тыс. погонных метров холодного водоснабжения (95%) и 10,3 тыс. погонных метров канализации (96%). Также герметизировано 32,4 тыс. погонных метров межпанельных стыков.

В администрации рассказали, что проведен ремонт кровли на площади 29,8 тыс. кв. м (91%), отмосток — 5,9 тыс. кв. м (91%) и фасадов — 8,1 тыс. кв. м (95%).

«С учетом погоды старт отопительного сезона предварительно намечен на 15 сентября. Традиционно пуск тепла будет производиться поэтапно, в приоритете – социальные объекты»,— подвел итог Владимир Гейко.