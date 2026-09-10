Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на набережную в Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) из-за вчерашнего удара морских беспилотников ВСУ по набережной Сочи. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Установлено, что ночью ВФУ с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в прибрежной курортной зоне города Сочи»,— отметила представитель СКР. Следователи собирают доказательства и устанавливают лиц, причастных к удару.

Вечером 9 сентября при атаке морских дронов на набережной Сочи пострадали 28 человек, включая 16-летнего молодого человека. Также была повреждена инфраструктура пляжа и участок Приморской набережной. Угрозу повторной атаки отменили только утром 10 сентября. Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал воздержаться от посещения пляжей.