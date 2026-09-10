Судье подберут юрисдикцию

Уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего зампреда Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой могут отправить на рассмотрение в другой регион. По данным “Ъ”, судья, которую обвиняют в получении 3 млн руб. за назначение мягкого наказания, сама попросила сменить подсудность, указав на возможную необъективность бывших коллег и конфликт с руководителем местного облсуда. Решение о новом месте рассмотрения дела примет Первый кассационный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Курский областной суд передал в вышестоящую инстанцию уголовное дело в отношении бывшего зампреда Ленинского райсуда Ольги Петровой, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как рассказали “Ъ” в пресс-службе облсуда, обвиняемая сама попросила сменить подсудность для рассмотрения материалов.

Уголовное дело в отношении госпожи Петровой в апреле возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В его основу легли события, произошедшие весной прошлого года.

Как полагает следствие, занимавшая тогда должность заместителя председателя суда Ольга Петрова могла получить 3 млн руб. за мягкий приговор обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой.

Женщине вменялась попытка вместе с сообщниками незаконно по поддельному документу вывести из конкурсной массы одной из компаний автомобиль Toyota Camry. После того как дело забрали у Ольги Петровой, Юрьева получила полтора года колонии.

По данным следствия, в передаче денег под контролем силовиков участвовали предприниматель Дмитрий Токарев и подруга судьи Ольга Минакова, которая тогда работала заместителем руководителя местного Фонда капремонта. Как считает обвинение, взятку она должна была положить в автомобиль знакомого Ольги Петровой Романа Бугая у здания Ленинского райсуда. При попытке скрыться с деньгами последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Курской области.

По ходатайству следствия Ольга Петрова находится под домашним арестом. Остальные фигуранты изначально были заключены под стражу. Позже Дмитрию Токареву и Ольге Минаковой смягчили меру пресечения до запрета определенных действий.

Вину судья не признает.

Судья считает, что причиной уголовного преследования стала ее профессиональная деятельность, а все дело фактически выстроено на показаниях лишь одного человека — Ольги Минаковой, которая в связи с сотрудничеством со следствием вышла на свободу.

Попытки судьи отменить свое уголовное преследование успехом не увенчались. После появления у следствия материалов в ее отношении госпожа Петрова потеряла пост зампреда Ленинского райсуда, который она занимала с 2017 года. Судейские полномочия были приостановлены.

По словам собеседника “Ъ” в юридических кругах Курской области, изначально госпожа Петрова настаивала, что поводом для уголовного дела стал ее конфликт с председателем Курского облсуда Олегом Кравченко, который якобы был недоволен ее планами еще раз участвовать в конкурсе на замещение поста зампреда райсуда. Эти заявления не нашли подтверждения ни в рамках служебной проверки, ни в рамках расследования дела. Однако госпожа Петрова мотивировала ими прошение о передаче дела на рассмотрение в другой регион.

Сергей Толмачев, Воронеж