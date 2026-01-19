Дело против дела

В Верховный суд России поступил административный иск бывшего заместителя председателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой, которой грозит уголовное преследование по обвинению в коррупции. В конце прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о возбуждении в ее отношении уголовного дела о получении особо крупной взятки. Следствие вменяет в вину судье получение 3 млн руб. за назначение некоей подсудимой наказания, не связанного с лишением свободы. Сама Ольга Петрова вину отрицает и считает, что уголовное преследование может быть связано с ее профессиональной деятельностью.

Как стало известно “Ъ”, на прошлой неделе в Верховный суд РФ поступил иск судьи Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой, в котором она требует отменить решение ВККС от 24 ноября 2025 года. Тогда коллегия рассмотрела представление главы СКР Александра Бастрыкина и разрешила возбудить в отношении нее уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, рассмотрение иска назначено на 26 февраля.

Ольга Петрова родилась в 1974 году. Окончила Курский государственный технический университет по специальности «юриспруденция», в 2005 году была назначена мировым судьей в Курском районе. Через три года по указу президента госпожа Петрова стала судьей Ленинского райсуда Курска. В 2019 году ее повысили на должность заместителя председателя этого же суда. Тогда местная квалификационная коллегия судей характеризовала госпожу Петрову как добросовестного и ответственного работника, чьи решения соответствуют требованиям закона и процессуальным срокам рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел. К моменту назначения Ольга Петрова получила степень кандидата юридических наук и преподавала на кафедре уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета в Курске.

Впервые госпожа Петрова была упомянута в контексте коррупции весной прошлого года. Тогда курские следователи по подозрению в посредничестве при передаче взятки задержали заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову.

Источники “Ъ” в правоохранительных органах рассказывали, что ей вменяли в вину передачу в интересах зампреда Ленинского райсуда 3 млн руб., которые предназначались за назначение обвиняемой в покушении на мошенничество женщине наказания, не связанного с лишением свободы.

Вину госпожа Минакова признала.

Впрочем, при рассмотрении представления Александра Бастрыкина на заседании ВККС сама госпожа Петрова заявила о непричастности к получению взятки. По ее словам, в материалах следствия нет никаких доказательств того, что она должна была получить незаконное вознаграждение. Судья заверила комиссию, что за годы своей службы не покупала ни недвижимости, ни автомобилей и до сих пор живет в служебной квартире. Свое уголовное преследование госпожа Петрова связала с профессиональной деятельностью.

Оперативно выяснить аргументы Ольги Петровой в ее иске в Верховный суд “Ъ” не удалось. Ее адвокат Андрей Гривцов отказался от комментариев.

Сейчас Ольга Петрова не занимает пост заместителя председателя Ленинского райсуда Курска. Судя по картотеке дел, с февраля прошлого года к ней не поступали на рассмотрение уголовные дела. Последний приговор госпожа Петрова вынесла в начале апреля.

Сергей Толмачев, Воронеж