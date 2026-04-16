Взятка за мантию

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о получении взятки бывшим заместителем председателя Ленинского райсуда Курска Ольгой Петровой. По версии следствия, она получила 3 млн руб. за назначение обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице мягкого наказания. Вину судья не признает и считает, что преследование связано с ее профессиональной деятельностью. Она через Верховный суд (ВС) пытается отменить разрешение на возбуждение в ее отношении дела.

Председатель СКР Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего зампреда Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальная санкция — 15 лет лишения свободы). Как сообщили в ведомстве, следствие выясняет все обстоятельства получения судьей незаконного вознаграждения.

Ранее “Ъ” рассказывал, что Ольге Петровой вменяется в вину получение в апреле прошлого года 3 млн руб. через посредников за назначение подсудимой наказания, не связанного с лишением свободы.

По версии следствия, деньги предназначались за мягкий приговор обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой, уголовное дело которой находилось в производстве судьи Петровой. Юрьева вместе с сообщниками незаконно по поддельному документу вывела из конкурсной массы одной из компаний автомобиль Toyota Camry. В прошлом году ее уголовное дело было передано на рассмотрение другой судье Ленинского райсуда Курска. В итоге предпринимательница получила полтора года колонии.

Уголовное преследование Ольги Петровой началось после того, как курские следователи задержали заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову. По оперативным данным, чиновница, которая дружила с судьей, выступила посредником при передаче взятки. После задержания госпожа Минакова признала вину. Позже следователи задержали еще одного посредника — гендиректора ООО «Спецстрой» Дмитрия Токарева.

Разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Ольги Петровой председатель СКР Александр Бастрыкин получил в ноябре прошлого года. Сама судья на тот момент уже больше полугода не рассматривала никаких уголовных дел и была лишена поста заместителя председателя Ленинского райсуда. В процессе рассмотрения представления господина Бастрыкина она опровергала причастность к получению взятки, утверждая, что за годы своей службы не купила ни недвижимость, ни автомобиль и до сих пор живет в служебной квартире. Уголовное преследование она связала со своей профессиональной деятельностью.

В конце прошлого года квалификационная коллегия судей в Курске привлекла госпожу Петрову к дисциплинарной ответственности за проступок, нарушающий кодекс судейской этики и подрывающий авторитет судебной власти.

После этого судья подала иск в ВС с требованием отменить разрешение на ее уголовное дело. Суд не увидел оснований для его удовлетворения.

В начале июня ВС рассмотрит апелляционную жалобу судьи на свое решение.

Ольга Петрова родилась в 1974 году. Окончила Курский государственный технический университет по специальности «юриспруденция», в 2005 году была назначена мировым судьей в Курском районе. Через три года по указу президента госпожа Петрова стала судьей Ленинского райсуда Курска. В 2019 году ее повысили до заместителя председателя этого же суда. В служебных характеристиках, которые готовились в рамках переквалификаций госпожи Петровой, она отмечалась как квалифицированный юрист, добросовестный и ответственный работник, занимающийся научной и преподавательской деятельностью.

Сергей Толмачев, Воронеж