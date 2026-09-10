Нефть Brent превысила $102 за баррель впервые с конца мая

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на торгах в 11:42 мск дорожал на 0,87% — до $102,09 за баррель. В последний раз показатель превышал $102 за баррель 22 мая 2026 года.

К тому же моменту фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавлял 1,01% и торговался на уровне $97,02 за баррель. Так мировые цены на нефть реагируют на эскалацию ближневосточного конфликта, в частности, очередной обмен ударами между США и Ираном 9 сентября, а также запрет на судоходство к востоку от Ормузского пролива.