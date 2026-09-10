CBS: Иран поразил восемь истребителей США F-15 и штурмовик на базе в Иордании
При ударах Ирана по авиабазе Муваффак-Салти в Иордании несколько американских военных самолетов получили повреждения. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.
Атака произошла в ночь на 9 сентября. По информации телеканала, один штурмовик A-10 Thunderbolt (также известный как Warthog) лишился крыла. Повреждения получили также восемь истребителей F-15. Как заявили собеседники CBS, истребители уже вернули в строй. Сообщений о гибели американских военнослужащих не поступало, отметил телеканал.
9 сентября Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что при массированном ракетном ударе по авиабазе Муваффак-Салти и авиабазе принца Хасана «большое количество» американских солдат получили ранения. В КСИР обосновали удары ответом на атаку США на иранские нефтетанкеры. CENTCOM ранее сообщал об уничтожении пяти иранских танкеров в Оманском заливе.
Для Ирана атаки по американским объектам в Иордании — инструмент давления на саму инфраструктуру присутствия: Тегеран заявлял, что добивается вытеснения американских войск с масштабной сети баз, которую США держат на Ближнем Востоке уже несколько десятилетий. Поэтому значение повреждения самолетов выходит за рамки потерь техники: оно демонстрирует уязвимость объектов, на которых строится американское присутствие, хотя истребители, по данным CBS, уже вернули в строй, так что речь не идет о длительном прекращении воздушных операций.
Риск дальнейшей эскалации возникает из цепочки взаимных ответов. В начале сентября сообщалось, что обмен ударами стал крупнейшим прямым столкновением США и Ирана с июля и вызвал опасения по поводу дальнейшего обострения конфликта, начавшегося с американских ударов в феврале. При этом Тегеран связал готовность держать Ормузский пролив открытым с условием, что США не будут угрожать Ирану и не нападут на него. Это оставляет военные удары не изолированным эпизодом, а частью противостояния, в котором новые атаки могут затрагивать уже не только базы, но и безопасность ключевых транспортных маршрутов.