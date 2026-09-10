CBS: Иран поразил восемь истребителей США F-15 и штурмовик на базе в Иордании

При ударах Ирана по авиабазе Муваффак-Салти в Иордании несколько американских военных самолетов получили повреждения. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

Атака произошла в ночь на 9 сентября. По информации телеканала, один штурмовик A-10 Thunderbolt (также известный как Warthog) лишился крыла. Повреждения получили также восемь истребителей F-15. Как заявили собеседники CBS, истребители уже вернули в строй. Сообщений о гибели американских военнослужащих не поступало, отметил телеканал.

9 сентября Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что при массированном ракетном ударе по авиабазе Муваффак-Салти и авиабазе принца Хасана «большое количество» американских солдат получили ранения. В КСИР обосновали удары ответом на атаку США на иранские нефтетанкеры. CENTCOM ранее сообщал об уничтожении пяти иранских танкеров в Оманском заливе.